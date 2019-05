Emirates e Latam anunciam codeshare em rotas envolvendo Fortaleza

A Latam e a Emirates anunciaram nesta quinta-feira (2) um parcria de codeshare (compartilhamento de assentos em aeronaves) em 17 rotas brasileiras, entre elas, Fortaleza-São Paulo (Guarulhos) e Fortaleza-Rio de Janeiro (Galeão). Isso significa que a própria Emirates, junto com a Latam, se encarrega de acomodar o passageiro em um voo estratégico para um dos dois destinos antes do voo para fora do País. Além disso, a bagagem será despachada apenas no embarque saindo de Fortaleza e resgatada no destino final.

De acordo com a Latam, o acordo de codeshare permite "mais opções de escolha e conectividade aos clientes". "O acordo oferecerá aos passageiros da Emirates mais opções para viajar de/para o Brasil com um tempo mínimo de conexão para destinos na rede global da Emirates, como Japão, Austrália e Índia, entre outros", diz a nota da Latam.

A Emirates opera em 150 destinos (85 países), em seis continentes. A Emirates tem atualmente duas portas de entrada no Brasil com serviços diários para Dubai de São Paulo, operado pelo A380, e o Rio de Janeiro, operado pelo recém-reformado Boeing 777-200LR a partir de 1º de junho de 2019. Os passageiros também podem voar para Buenos Aires e Santiago do Chile (a partir de 1º de junho de 2019) a bordo do Boeing 777-200LR do Rio de Janeiro.

Stopover

Uma das possibilidades oferecida aos passageiros pela Emirates é um stopover em Dubai. "Visitar Dubai agora é muito mais fácil, já que os brasileiros não precisam obter um visto antes de partir para os Emirados Árabes Unidos - ele é emitido imediatamente após a chegada, sem custos, por até 90 dias", diz ainda a nota.