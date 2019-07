Em operação desde novembro, ônibus turístico transporta 350 passageiros por mês em Fortaleza

Com oito meses de atuação na Capital cearense, o ônibus de turismo Fortaleza Bus recebeu, em média, 350 usuários a cada 30 dias neste período. Em julho, a quantidade de visitantes que vieram à cidade impulsionaram ainda mais a ocupação, que cresceu 20%, segundo informou Lucas Benzola, chefe diretor da empresa.

Em seu roteiro, o coletivo passa por 12 pontos culturais de Fortaleza, num percurso de aproximadamente 30 quilômetros. O serviço possui duas modalidades de ticket, que permitem viagens por qualquer parte do percurso nos períodos de 24 horas e 48 horas. Já os valores variam de acordo com a idade do passageiro. O ticket de 24 horas custa R$50 para adultos e R$ 45 para crianças e idosos, e de 48 horas custa R$70 para adultos e R$65 para crianças e idosos.

Para Benzola, um dos objetivos do Fortaleza Bus é fazer com que o turista permaneça mais tempo na Capital, desfrutando de seus outros atrativos, além do turismo de sol e praia.

Outras praças

Este mesmo modelo de negócio, existe em Salvador desde 2008, e segundo Benzola, as maiores diferenças entre as duas capitais estão no roteiro histórico.

“Em Salvador a gente tem um roteiro histórico com mais conteúdo. Já em Fortaleza, o que sobressai é o turismo de sol e praia. Grande parte dos visitantes que chegam em Fortaleza estão indo para as praias próximas, Jericoacoara, Cumbuco. São duas Capitas que estão no Nordeste do nosso país, são duas capitais litorâneas, cada uma com suas peculiaridades, mas são duas cidades que sempre estão dentro dos planos de interesse dos turistas”, comenta.

Nos três primeiros meses do ano, com o período de alta estação, o serviço chega a receber em média 3.000 usuários por mês, já em períodos como o de julho, a média é de 1.000 pessoas por mês. Em relação aos valores, na capital baiana há apenas a modalidade de 24 hrs, o ticket adulto custa R$70 e para crianças e idosos R$55.

Perspectivas

Mesmo ainda sendo um modelo de negócios pioneiro na Capital, o diretor do coletivo mantém expectativas positivas para o futuro.

“Em Salvador nós já temos esse produto consolidado. Em Fortaleza, a gente acredita no potencial e vocação que a cidade tem em seus atrativos turísticos”, destaca.

Benzola também comenta que sobre a expansão dos investimentos feitos em relação ao turismo na cidade ao longo dos anos. “A cidade de Fortaleza vem nos últimos anos investindo em infraestrutura, em promoção. A gente vê que em Fortaleza há o melhor centro de convenções. O aeroporto também vem passando por uma reforma bastante interessante. O número de voos de hubs que Fortaleza começou a captar, a própria posição geográfica de Fortaleza também favorece por estar próximo ao continente europeu”, comenta.

Rotas

O itinerário do ônibus percorre desde pontos de cunho histórico até centro comerciais, como shoppings. Benzola afirma que algumas organizações privadas estão buscando se inserir dentro do roteiro do Fortaleza Bus.

Itinerário