Em novo dia de pânico, bolsa cai 7,64%

Após a Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhecer o coronavírus como uma pandemia, nesta quarta-feira (11), o temor voltou a dominar os mercados financeiros em todo o mundo. A declaração, embora aguardada, levou a B3 a interromper suas operações pela segunda vez em três dias.

Depois do anúncio, a bolsa brasileira chegou a cair 12%, mas no fim do dia conseguiu reduzir as perdas e terminou com desvalorização de 7,64%, em 85.171 pontos. No ano, a B3 acumula perdas de 26,35%, o que significa R$ 1,03 trilhão. Só a Petrobrás perdeu quase R$ 200 bilhões. No mercado de câmbio, o dólar subiu 1,62% e terminou o dia cotado a R$ 4,72. A valorização da moeda americana ante o real em 2020 está em 17,72%.

As Bolsas de Nova York também intensificaram as perdas na tarde de ontem e o Dow Jones apresentou queda de mais de 20% da máxima histórica. O Dow Jones caiu 5,86%; o Standard & Poor's 500, 4,89%; e o Nasdaq, 4,70%.

Nem mesmo o anúncio do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) de que elevará os limites para as operações de recompra, com objetivo de aumentar a liquidez do sistema financeiro, foi capaz de acalmar os mercados. O índice de volatilidade VIX, considerado um "medidor do medo" em Wall Street, saltou quase 14% e voltou a ultrapassar os 50 pontos.

Impacto

Para o banco holandês ING, os Estados Unidos, assim como outros países, sentirão o impacto da demanda global mais fraca, cadeias de suprimentos interrompidas e cautela nos negócios. "Também há o impacto da queda da confiança no mercado acionário, o que pode se traduzir em fraqueza mais ampla nos gastos", disse a instituição.

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, também alertou para o risco de uma crise semelhante à de 2008 caso a União Europeia não haja rápido.

Petróleo

Somado a esse ambiente de incerteza, o petróleo registrou novas quedas ontem, após a estatal petrolífera Saudi Aramco informar que recebeu ordem para elevar a capacidade de produção de 12 milhões para 13 milhões de barris por dia. Na New York Mercantile Exchange, o petróleo WTI para abril fechou em queda de 4,02%, a US$ 32,98 o barril.