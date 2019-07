Em junho, 30 cidades cearenses geram vagas de emprego

O saldo de vagas de trabalho em junho deste ano foi positivo em 30 dos 64 municípios pesquisados no Ceará para a composição do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Os dados foram divulgados na manhã desta quinta-feira (25).

A geração de postos de trabalho foi mais expressiva em Aracati, com 235 vagas de emprego. O número decorre de 385 contratações contra 150 desligamentos no período. Em segundo lugar aparece Caucaia, na região metropolitana, com 200 vagas de emprego no mercado. Foram 1.090 admissões contra 890 desligamentos no período.

A cidade de Horizonte também registrou saldo positivo em relação às vagas de trabalho formal em junho deste ano. Foram 402 contratações contra 240 desligamentos, resultando em 162 postos a mais.

Fortaleza figura entre os 34 municípios não apresentaram geração de vagas formais no sexto mês de 2019. Foram 17.132 contratações contra 17.405 desligamentos. Com isso, o saldo ficou negativo em 273 postos de trabalho.

O município de Caucaia também lidera a geração de vagas de trabalho no primeiro semestre de 2019. Foram 6.474 admissões contra 5.389 desligamentos, saldo de 1.085 vagas. Com 630 postos formais gerados, Canindé surge em seguida. Foram 1.206 admissões contra 576 demissões.