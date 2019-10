Educação financeira: fortalezense terá chance de rever gastos e organizar as contas

Os consumidores inadimplentes da Capital terão a chance de rever seus gastos com aulas de educação financeira. Cerca de 9,1% dos fortalezenses estão inadimplentes em outubro, segundo dados da Federação do Comércio de Bens Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE). O Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE) irá realizar nesta quarta-feira (30) uma ação para prestar orientações financeiras à população.

A ação irá acontecer na Praça do Ferreira das 8h às 14h. A iniciativa faz parte das comemorações de 55 anos do Corecon-CE."Os economistas filiados ao Corecon-CE vão orientar a população sobre como administrar um orçamento. A educação financeira é uma das premissas da nossa administração. Também serão distribuídas cartilhas sobre o assunto", afirma a presidente do Corecon-CE, Izabel Colares.

Também estarão prestando serviço no local o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor(Procon), a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), além de alunos da Universidade de Fortaleza (Unifor) e da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Além da ação, os consumidores que tiverem interesse em aprender como possuir um maior controle sobre suas finanças pessoais, o Corecon-CE estará realizando um cadastramento para atendimentos presenciais gratuitos em sua sede, na Avenida Antônio Sales, 1317.

O encontro acontecerá durante todas as segundas-feiras de novembro, das 9h às 12h. Os interessados devem entrar em contato pelo e-mail corecon-ce@hotmail.

Endividamento

De acordo com a Fecomércio, o número de consumidores endividados em Fortaleza avançou 2,9% em outubro ante setembro. No mês, mais da metade (63%) dos fortalezenses possuem algum tipo de dívida.

Em contrapartida, o número de fortalezenses com dívidas em atrasos caiu 1,3%, passando de 20,2% dos consumidores em setembro para 18,9% neste mês. O desequilíbrio financeiro foi listado por 63% dos consumidores como um dos principais motivos das dívidas em atraso.

Inadimplente é aquele consumidor que não pode arcar com seus compromissos financeiros. Já o endividado é aquele que está com dívidas, mas pode realizar o pagamento em dias.