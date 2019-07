Edital de PMI do Espigão da Rua João Cordeiro é lançado

A Prefeitura de Fortaleza lançou, na última quinta-feira (25/7), edital de Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) para a escolha das empresas que queiram realizar estudos de viabilidade para a instalação, gestão, operação e manutenção do Espigão da Rua João Cordeiro, na Praia de Iracema. O espigão abrigaria anteriormente a roda-gigante de 100 metros de altura, cujo projeto foi encerrado pela Prefeitura.

Os estudos devem ser elaborados respeitando os preceitos ambientais que a área requer. “As empresas têm até o dia 13 de agosto para manifestarem interesse. Serão até três selecionadas para a apresentação dos estudos. A ideia é deixar o estudo aberto a novas ideias, assim como já está sendo feito nos outros espigões da Beira Mar. A intenção é criar uma operação que ajude a fomentar o turismo na cidade e crie uma nova opção de lazer para o fortalezense”, enfatiza o coordenador da PPPFor, Rodrigo Nogueira.

A ação está inserida dentro do Projeto Beira Mar de Todos, já em andamento, e do Fortaleza Competitiva, incentivando novos negócios na Capital através da disponibilização do espaço público para a exploração econômica. Atualmente, o equipamento é utilizado para lazer e esportes, além da contenção do avanço do mar e da possibilidade de vista panorâmica da orla. O espigão possui 640 metros de extensão.

Espigões da Beira Mar

Em março passado, a Prefeitura de Fortaleza lançou o Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) para os espigões da Beira Mar, localizados na avenida Rui Barbosa (270m) e na avenida Desembargador Moreira (245m). Nesta terça-feira (30), as três empresas escolhidas apresentarão seus estudos de concessão. Os projetos serão escolhidos até o dia 15 de agosto, passarão por audiência pública e seguirão para licitação.