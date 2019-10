Edifício Andrea: moradores têm contas de água e energia abonadas por período anterior ao acidente

A Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece) e a Enel Distribuição Ceará abonaram as cobranças das contas de água e energia dos ex-moradores do Edifício Andrea referente ao período anterior ao acidente da última terça-feira (15). Os Correios também afirmaram que estão disponibilizando as correspondências que seriam entregues aos ex-moradores do prédio em uma agência na Rua Maria Tomásia.

Em nota, a Cagece informou que todas "as ligações de água e esgoto do edifico Andrea encontram-se canceladas e não possuem nenhuma cobrança pendente". Já a Enel disse que está encerrando os contratos dos clientes do Edifício Andrea e que não serão enviadas faturas "referentes à última leitura do período anterior ao ocorrido".

O fechamento dos contratos veio após o prédio ter a estrutura ruir no último dia 15 de outubro. Por volta das 10h28, no cruzamento entre as ruas Tomás Acioli e Tibúrcio Cavalcante, no bairro Dionísio Torres, o edifício de 7 andares desabou.

Ao todo, 7 pessoas que estavam no prédio na hora do acidente foram salvas com vida. Os resgates foram realizados pelo Corpo de Bombeiros, durante 5 dias seguidos de buscas. No entanto, 9 pessoas faleceram por conta do desabamento.

As operações foram encerradas com homenagens aos bombeiros e aos, também, aos moradores do edifício.

Encomendas

Em nota, os Correios se solidalizaram com as vítimas do desabamento e afirmou que todas as encomendas estão sendo enviadas a uma agência no bairro Aldeota.

"Em virtude da tragédia e sensibilizados pelo ocorrido, os Correios têm disponibilizado os objetos postais com destino ao Edifício Andrea na agência localizada na Rua Maria Tomásia, número 683, e têm emitido notificação informando da retirada no local. Ressalta-se que as correspondências e encomendas não estão sendo devolvidas ao seu remetente, como nos demais casos de impossibilidade de entrega", disse os Correios.

Tributos

Questionada sobre a cobrança do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) aos moradores, a Secretaria de Finanças de Fortaleza (Sefin) da Prefeitura de Fortaleza não respondeu até o fechamento desta matéria.