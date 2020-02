'É tudo SVM': plataforma reorganiza estrutura de negócios

O avanço nos modelos de negócios motivou o Sistema Verdes Mares a criar uma nova plataforma integrada de comercialização, batizada de "É Tudo SVM". Combinando inteligência de mercado com a força dos veículos do grupo, a novidade foi lançada na manhã desta quinta-feira (13), em espaço próprio no RioMar Fortaleza, e visa resultados melhores para os clientes.

"A gente entende que nós somos uma solução de comunicação. Então, a gente inverte um pouco o modelo de contato com os nossos clientes e agências. A gente não chega ofertando a nossa mídia, a gente chega perguntando 'qual o seu problema de comunicação' e com essa possibilidade de diagnóstico que a gente está trabalhando com os nossos contatos, a gente usa todos os meios de comunicação e devolve uma solução que pode ter frequência, impacto, credibilidade e construção de um conteúdo com valor agregado, que pode deixar a mensagem do cliente para a sociedade de forma mais clara e direta", explica o superintendente do SVM, Ruy do Ceará.

Ela reforça que, “com essa nova estrutura, seremos uma empresa que gera ainda mais valor pro mercado, com uma combinação de canais e veículos. Queremos co-criar produtos comerciais inovadores e que deem resultados para os clientes”.

O superintendente e a equipe comercial apresentaram a empresas, agências, clientes e parceiros do SVM, parte da nova estrutura comercial, que cresceu e ficou em consonância com o que fazem os mercados globais de mídia. Com a mudança, foram unificadas as equipes comerciais de todos os veículos de comunicação do SVM: TV Verdes Mares, TV Verdes Mares Cariri, TV Diário, Jornal Diário do Nordeste, FM 93, Rádio Verdes Mares e Recife FM.

“Vamos desenhar projetos customizados e multicanais, sempre buscando atuar com o foco do cliente, para aquilo que é importante para ele”, diz o diretor comercial do SVM, Erick Picanço.

Espaço interativo

O lançamento da plataforma aconteceu no espaço Conexão SVM, que foi inaugurado ontem, no Shopping RioMar Fortaleza. O ambiente foi pensado para que o público possa interagir com novo momento do Sistema Verdes Mares, e os visitantes vão poder se divertir ainda em uma cápsula do tempo interativa na qual poderão dizer o que gostariam de ver noticiado na TV nas próximas 5 décadas.

Os 50 anos da TV Verdes Mares também faz parte do espaço, que reuniu uma mostra de tudo que já foi ao ar na televisão desde a criação do canal 10.