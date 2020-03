Doria diz que governadores contam com recursos federais para apoiar micro e pequenos empresários

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse nesta quinta-feira (26), que todos os estados brasileiro estão contando com a liberação de recursos federais para minimizar os impactos econômicos da pandemia do coronavírus.

Segundo ele, após a videoconferência realizada na quarta (25), os governadores assinaram um pedido ao presidente Jair Bolsonaro, para o que o governo federal ajude os estados.

"A totalidade dos governadores do Brasil assinou carta, que está sendo encaminhada neste momento ao presidente Jair Bolsonaro, com a solicitação de recursos para os estados, justamente para priorizar os microempreendedores, as pequenas empresas e os mais vulneráveis, aqueles que precisam de ajuda e proteção social neste momento", disse, em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.

Esses recursos, segundo o governador de São Paulo, devem atender micro e pequenos empresários e empreendedores, pessoas em situação de rua e aqueles que estavam fazendo bicos.

Doria disse também que o governo de São Paulo tem priorizado apoiar financeiramente os pequenos empresários, mas que espera ajuda federal.