Dona de casa consegue desconto de R$ 67 mil em negociação de dívida no mutirão do Procon Fortaleza

A dona de casa Luciane Santos, 54 anos, conseguiu diminuir de R$ 77 mil para pouco mais de R$ 10 mil o valor de uma dívida no cartão de crédito no mutirão do Procon Fortaleza. Três mil pessoas aguardaram atendimento na fila de espera do último dia de negociação de dívidas do Procon Fortaleza nesta sexta-feira (11). Os portões do Ginásio Paulo Sarasate, onde o atendimento é feito, abriram por volta das 7h e milhares de pessoas já aguardavam a chance de serem atendidas.

"Valeu a pena ter vindo, por causa das parcelas que ficaram pequenas. Vou pagar minha dívida em 48 vezes de R$ 222. Eu sei que são os juros abusivos porque eu não comprei nem perto desse valor, mas como estou devendo é o jeito pagar. Vou apertar o cinto de todas as formas. O importante é quitar a dívida. O que eu mais prezava nessa vida era meu nome limpo. Sempre paguei minhas dívidas, ficava sem dinheiro para o restante do mês, mas pagava tudo", relata.

Segundo a dona de casa, esta foi a terceira vez que ela procurou o multirão do Procon para renegociar a dívida. "Não consegui antes porque as parcelas do acordo ainda ficavam muito altas para mim", conta.

Luciane ficou desempregada após o supermercado em que trabalhava como caixa fechar, há cinco anos. Durante o período sem emprego fixo, a dona de casa passou a trabalhar como autônoma, vendendo roupas, mas precisou parar para cuidar da mãe, diagnosticada como Alzheimer. Segundo ela, parte do valor da dívida do cartão de crédito é relativo a tentativa de começar o próprio negócio.

A dona de casa tem dois filhos, e depois que a mãe dela faleceu, passou a morar com um deles. Segundo Luciane, são os filhos que a ajudam a pagar as contas da casa. Ela disse ainda, que depois de ficar desempregada chegou a receber outras propostas de emprego, mas preferiu cuidar do neto.

“Pretendo pagar essa dívida e recomeçar minha vida aos poucos. Quem sabe voltar a trabalhar como caixa de supermercado, mas pagando esse valor vou pelo menos dormir de cabeça tranquila”, conclui.