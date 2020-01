Domésticos: fim das deduções pode gerar precarização além de demissões

O fim das deduções do Imposto de Renda sobre contribuições previdenciárias de empregados domésticos pode, além de causar demissões, precarização da atividade.

Reconhecido a partir do terceiro dia semanal de trabalho, o vínculo empregatício prevê carga horária máxima de 44 horas semanais. Trabalho por período mais longos exige o pagamento de horas extras e adicional noturno entre as 22h e 5h do dia seguinte.

No entanto, para as diaristas, que trabalham no máximo dois dias por semana no mesmo local, não há horas máximas de trabalho diário, de acordo com a presidente da Comissão do Direito do Trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Ceará, Adhara Camilo.

"Isso porque você contrata a pessoa para realizar um determinado serviço. Não importa se vai demorar mais de oito horas", afirma Adhara.

Ela ressalta que, a habitualidade - comprovada a partir do terceiro dia - pode fazer com que os contratantes paguem todos os direitos atrasados, em caso de disputa judicial. "Os domésticos tem direito a salário mínimo, 13º salário, hora extra, descanso semanal remunerado, férias, aviso prévio, licença maternidade", elenca.

A presidente da Comissão ainda esclarece que empregados domésticos não são somente as secretárias do lar, mas qualquer empregado que exercer qualquer atividade para servir a uma família. "Piloto de jatinho particular também é empregado doméstico, por exemplo, assim como a secretária do lar, o jardineiro, etc", aponta.

Adhara ainda explica que só se configura como empregado doméstico caso a atividade não tenha lucro para o empregador. "Por exemplo, eu tenho uma loja de doces caseiros e contrato alguém para cuidar da minha casa. Se ela passar a me ajudar a embalar os doces, ela já não pode ser mais considerada empregada doméstica e passa ao regimento de empregado urbano normal", detalha.