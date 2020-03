Dólar volta a subir na manhã desta quarta-feira e atinge R$ 5,17

A moeda norte-americana segue em trajetória de alta na manhã desta quarta-feira (18), o dólar obteve uma elevação de 3,44%, atingindo o patamar de R$ 5,1778. Desde segunda-feira(16), a moeda opera acima de R$ 5, maior máxima histórica.

Entre as razões para a alta da moeda está o anúncio da nova taxa básica de juros do Brasil, que será divulgada hoje, às 18h. Atualmente, a Selic está em sua menor máxima história, de 4,25% ao ano.

Além disso, a decisão do governo de pedir ao Congresso Nacional reconhecimento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do novo coronavírus também contribuiu para a elevação do dólar.

O pedido foi feito ontem (17) pelo Palácio do Planalto ao Congresso Nacional. A medida terá efeito até o dia 31 de dezembro, permitindo que a União seja dispensada de bloquear uma parcela do Orçamento para manter o cumprimento da meta de déficit primário. Na última terça-feira, a moeda fechou em queda de 1,10%, a R$ 5,0056 .

O dólar turismo opera em baixa de 0,91%, custando R$ 5,2351. Este tipo de dólar corresponde a moeda física, que serve para negociações em casas de câmbio e correspondestes cambiais, usada por brasileiros em viagens ao exterior ou compras internacionais em sites.