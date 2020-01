Dólar sobe 1% e vai a R$ 4,14, maior valor desde 10 de dezembro

A cotação do dólar subiu 1,04% nesta segunda-feira (13) e foi a R$ 4,14, maior valor desde 10 de dezembro. O valor da moeda americana foi na contramão da Bolsa brasileira, que fechou o dia em alta de 1,58%.

Analistas veem a alta do dólar comercial como especulativa, tendo em vista a expectativa do mercado de inflação menor em 2020, de 3,58% no ano, segundo o boletim Focus divulgado pelo Banco Central nesta segunda.

Uma inflação mais baixa abriria caminho para o BC cortar a Selic, a taxa básica de juros, neste ano, o que deixaria o investimento em renda fixa de estrangeiros no Brasil ainda menos atrativo. Com menos dólares no país, a cotação da moeda tende a subir. Dentre emergentes, o real foi a moeda que mais se valorizou na sessão.

Já o Ibovespa, principal índice acionário no país, subiu a 117.325 pontos, com volume financeiro de R$ 21,902 bilhões, influenciado pelo otimismo em torno da fase 1 do acordo comercial entre China e EUA, prevista para ser assinada esta semana.

As ações da Via Varejo dispararam, com valorização de 8,55%, a R$ 12,70, depois que a XP Investimentos incluiu os papéis em sua carteira. Também contribui para a alta a compra de R$ 4,52 milhões de ações por parte da diretoria da empresa, conforme consta em documento enviado à CVM.