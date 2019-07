Dólar fecha abaixo de R$ 3,80 pelo fraco desempenho no mercado cambial

O dólar fechou nesta quinta-feira (04) abaixo de R$ 3,80 pela primeira vez desde 20 de março, após ter sido contado em R$ 3,76. No final do dia, o dólar fechou em baixa de 0,70% a R$ 3,79. Um dos fatores que influenciaram esse número foi o baixo volume de negócios no mercado de câmbio por conta de um feriado nos Estados Unidos. Além disso, o mercado financeiro ficou atento aos acontecimentos envolvendo a reforma da Previdência, em Brasília.

Por conta disso, o real foi uma das moedas que mais ganhou força no exterior, ficando atrás somente do peso argentino.

Para os analistas, com os avanços na votação da reforma, tesourarias de bancos e fundos desmontaram posições defensivas no câmbio, de acordo com operadores. Somado a isso, exportadores aproveitaram para vender a moeda americana e na mínima, o dólar caiu a R$ 3,78.

Ibovespa

Além disso, o Ibovespa atingiu novo pico histórico, com investidores comemorando o avanço da reforma da Previdência no Congresso. Minutos antes da aprovação do relatório do deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), o índice tocou momentaneamente os 104 mil pontos, posteriormente fechou em alta de 1,56%, no nível recorde de 103.636,17 mil pontos.