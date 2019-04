Dólar fecha a R$ 3,90 no maior patamar desde o final de março

Bolsa e dólar fecharam em alta nesta terça-feira (16) marcada pelo noticiário local cheio. No radar dos investidores estiveram notícias sobre a tramitação da Previdência na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara e também o desenrolar da crise da Petrobras.



O Ibovespa, principal índice acionário do país, subiu 1,34% e fechou a 94.333 pontos. O giro financeiro foi de R$ 14 bilhões, abaixo da média diária do ano.

A alta foi sustentada pela recuperação da Petrobras, após manifestações sinalizando que foi uma decisão isolada do presidente Jair Bolsonaro (PSL) de intervir na estatal. O ministro de Minas e Energia afirmou que não foi consultado e acrescentou que a política de preços da companhia não será alterada.



Ocorreria nesta tarde uma reunião do presidente com ministros ligados à área e técnicos da Petrobras para explicar como é feito o cálculo do preço do combustível, que leva em conta o câmbio e o preço do petróleo no exterior. Os papéis da Petrobras subiram cerca de 3%.



Ainda no campo de notícias ligadas à Petrobras, o governo anunciou um pacote de medidas para contentar caminhoneiros e tentar evitar uma nova paralisação, como a de 2018. Para o mercado, um protesto daquela magnitude deixaria o governo natimorto e acabaria com a reforma da Previdência.



A Vale, também com forte peso no índice, também se valorizou mais de 3%. Nesta terça, a agência de classificação de risco Fitch descartou rebaixar a nota da empresa após a tragédia de Brumadinho, ocorrida em janeiro. Segundo a agência, apesar da queda de produção, o caixa está preservado.



No cenário macroeconômico, a atenção está na reforma da Previdência. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que desejava a aprovação da CCJ antes do feriadão de Páscoa, apesar dos tropeços causados por partidos do centrão. A indicação de Maia, que tem conduzido a reforma, é positiva.



Apesar do viés de alta da Bolsa, o dólar também avançou. Foi afetado pelo cenário externo, negativo para as principais divisas emergentes. A moeda fechou o dia cotada a R$ 3,9040 (+0,93%).