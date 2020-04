Dólar em alta com possível saída de Moro: R$ 5,6532

A notícia da possível saída do ministro da Justiça, Sergio Moro, segue impactando no dólar que já está na casa de R$ 5,6532 até 11h23. O ex-juiz federal prometeu uma coletiva ainda hoje, mas não antecipou se tocará neste assunto já que o delegado e diretor da Polícia Federal (PF) aliado de Moro, Maurício Valeixo, foi exonerado pelo presidente Jair Bolsonaro - decisão publicada ainda ontem no Diário Oficial da União (DOU).

A aposta no momento é que Bolsonaro irá conduzir um aliado para a diretoria da PF. O mais cotado é o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem. Geralmente é o ministro da Justiça quem escolhe o diretor da PF.

Especialistas escutados pelo jornal O Globo, acreditam que também pesa na análise do mercado para a moeda norte-americana a decisão futura do Banco Central (BC) sobre cortar ou não a taxa básica de juros (Selic) na reunião do próximo dia 6 de maio do Comitê de Política Monetária (Copom). A expectativa é de corte de 0,75 saindo de 3,75% para 3% ao ano a taxa.