Dívida bruta do governo geral sobe a 79,0% do PIB em julho, diz BC

A Dívida Bruta do Governo Geral fechou julho aos R$ 5,541 trilhões, o que representa 79,0% do Produto Interno Bruto (PIB). O porcentual, divulgado nesta sexta-feira, 30, pelo Banco Central, é maior que os 78,7% de junho.

No melhor momento da série, em dezembro de 2013, a dívida bruta chegou a 51,5% do PIB.

A Dívida Bruta do Governo Geral - que abrange o governo federal, os governos estaduais e municipais, excluindo o Banco Central e as empresas estatais - é uma das principais referências para avaliação, por parte das agências globais de rating, da capacidade de solvência do País.

O BC informou ainda que a Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) passou de 55,2% para 55,8% do Produto Interno Bruto (PIB) em julho de 2019. A DLSP atingiu R$ 3,914 trilhões.