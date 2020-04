Diretor-geral da OMC alerta G20 sobre medidas que levem à escassez de alimentos

O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Roberto Azevêdo, alertou a ministros de Agricultura do grupo das 20 maiores economias do mundo, o G20, para medidas que possam levar à escassez de alimentos no futuro.

"Precisamos agir coletivamente para garantir que nossas respostas à pandemia de Covid-19 não criem, inadvertidamente, escassez de alimentos, disse ao grupo, que se reuniu virtualmente nesta terça-feira, 21.

De acordo com nota da OMC, Azevêdo, no encontro, apontou que os choques econômicos trazidos pelo novo coronavírus foram um "duro golpe" no comércio internacionais, principalmente para o setor de alimentos, considerando as restrições de viagens e nas fronteiras.

"A crise da saúde Covid-19 já é uma grande crise econômica e social. Não vamos adicionar uma crise de segurança alimentar", declarou o diretor-geral da OMC.