Dinheiro extra do 13º e Black Friday ajudam quem está planejando férias

Quem não está endividado pode aproveitar o 13º para planejar as férias ou mesmo encaixar uma viagem de última hora durante as festas de fim de ano.

Ainda que comprar passagens e reservar hotéis em data muito próxima à viagem não seja exatamente o melhor jeito de economizar, o consumidor pode usar algumas estratégias para garantir a melhor compra.

Com dinheiro na mão, o pagamento à vista também pode colaborar nesse "planejamento de última hora", especialmente para quem cogita comprar pacotes fechados. Operadoras de turismo, como CVC e Flytour, prometem ações especiais para o dia de promoções.

Se a ideia é encaixar uma viagem para o Natal ou para o Ano Novo, as perspectivas são um pouco mais complicadas. O líder de operações do Kayak, site de planejamento de viagens, Eduardo Fleury, lembra que os períodos festivos costumam ter tarifas mais altas, justamente porque a procura é alta.

O quão antes se começa também faz diferença, e cinco meses de antecedência é considerado o ideal. Tarifas promocionais podem exigir uma permanência mínima no destino de, por exemplo, 15 dias, lembra Fleury.

O site monitorou, nos últimos dois anos, os comportamentos de preços de passagens nos 15 destinos mais buscados por meio da ferramenta. O resultado é animador para quem está nessa expectativa, pois na maioria dos casos, houve queda nos preços na semana que antecedeu a promoção e no dia da Black Friday.

"De qualquer forma, viajantes que costumam esperar pela Black Friday devem acompanhar os preços médios de seus destinos e datas de escolha com antecedência, para que possam avaliar com propriedade as ofertas", diz Fleury, do Kayak.