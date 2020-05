Dieese: em meio à pandemia, cesta básica em Fortaleza fica 1,55% mais cara em abril

Em meio à pandemia do novo coronavírus e com a redução de renda de boa parte da população no período, tem ficado mais caro se alimentar. Em abril, o preço da cesta básica em Fortaleza subiu 1,55%, chegando a R$ 482,46, segundo divulgação do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). O valor continua sendo o mais caro do Nordeste, evidenciando o peso da alta.

O supervidor técnico do Diesse, Reginaldo Aguiar, explica que, por já estar em patamar elevado, a variação acaba pesando ainda mais no orçamento. "Esses produtos básicos são muito caros com relação a outras capitais de mesmo porte, como Recife e Salvador. A renda geral também despencou nesse período e ainda temos que lidar com esse aumento na alimentação. Está ficando mais difícil garantir a ração essencial mínima para a sobrevivência", afirma.

Na comparação anual, o valor da cesta básica na Capital subiu 5,07%, de acordo com o levantamento. Aguiar lembra que quase nenhuma categoria recebeu reajuste que cubra a elevação de preços. "E alguns itens importantes da alimentação tiveram aumentos ainda mais expressivos", revela.

Oito dos 12 itens monitorados apresentaram alta em abril, com destaque para o feijão, cujo valor subiu 19,57%, e para a farinha, com alta de 18,21%. A carne ainda registrou aumento de 7,77% no mês passado. Apesar da alta, Aguiar aponta que o produto possui margem para queda de preço.

"Por conta da alta no fim do ano passado. Mesmo que não volte aos patamares anteriores, mas tem margem para cair. Ainda assim, as exportações cresceram, o que pode gerar um novo desabastecimento no mercado interno", destaca. Ele esclarece que, em outros países, quando há prejuízo na produção, por exemplo, determina-se uma quantidade mínima para abastecimento do próprio país, exportando apenas o excesso. "Aqui não existe esse compromisso", acrescenta.

Em 18 de março, as coletas de preços presenciais tiveram de ser suspensas por causa do isolamento social, sendo necessário usar outra metodologia para a coleta, através de telefone, aplicativos e sites de supermercados. Apesar da dificuldade, o supervidor técnico assegura que os resultados estão de acordo com a tendência de preços observada anteriormente, além de estarem compatíveis com outros levantamentos, com a inflação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Confira o preço dos produtos