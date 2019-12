Diário do Nordeste vence Prêmio Prefeitura de Fortaleza de Jornalismo 2019

O Diário do Nordeste venceu na noite desta quarta-feira (18), o Prêmio de Jornalismo da Prefeitura de Fortaleza 2019, na categoria jornalismo impresso. A solenidade aconteceu no Teatro São José, no Centro da Capital.

A reportagem premiada foi “Dinâmicas do pedal” de autoria dos jornalistas Cadu Freitas e Lígia Costa e design gráfico assinado por Mikael Baima e Benes.

A série de reportagens abordou a questão do estímulo ao uso da bikes em Fortaleza a partir da ampliação da malha cicloviária e implantação de sistema de bicicletas compartilhadas na cidade.

O Prêmio Prefeitura de Fortaleza de Jornalismo é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Fortaleza, com periodicidade anual, criado com o objetivo de estimular profissionais de Jornalismo e os veículos de Comunicação Social para a abordagem de temas que tratam de ações e políticas públicas indutoras ao processo de desenvolvimento social, socioambiental, socioeconômico e sustentável no território do Município de Fortaleza.