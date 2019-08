Dia dos pais: Shopping sorteiam de celulares a moto

Com mais uma data comemorativa para aquecer o comércio,o dia dos pais, os shoppings de Fortaleza promovem campanhas para atrair os consumidores. As promoções vão desde sorteio de motos à viagens.

O Grand Shopping da Messejana realizará diversas programações para os pais entre os dias 09 e 11 de agosto. As ações vão desde serviços de barbearia a distribuição de mimos. No domingo, os frequentadores poderão desfrutar de música ao vivo, com o tributo ao cantor Reginaldo Rossi, o evento será gratuito.

O shopping Parangaba realiza a campanha “Desperte o espírito aventureiro do seu pai”, que irá sortear duas motos Harley-Davidson Iron 883. A cada R$150 em compras, o consumidor poderá adquirir cupons e participar. Nas compras efetuadas de terça à quinta, o cliente ganha cupons em dobro, as nota fiscais são cumulativas. A promoção segue até o próximo dia 25, o sorteio acontecerá no dia 26 de agosto.

Com uma expectativa de crescimento de 8% nas vendas para o período, os shopping da Rede Ancar Ivanhoe, North Shopping Fortaleza, Jóquei e Maracanaú e o Via Sul Shopping irão sortear 15 centrais de bebidas de 110 litros.

Para participar os consumidores precisarão reunir e cadastrar nos aplicativos do shopping onde as compras foram feitas. Para os empreendimentos de Fortaleza é necessário acumular R$ 200 em notas fiscais, e serão sorteadas quatro centrais de bebidas em casa estabelecimento. Já para o shopping de Maracanaú será necessário reunir R$ 150, serão sorteadas 3 centrais.

A expectativa é que a movimentação do shopping aumente em até 6%. A promoção acontece entre os dias 1 a 11 de agosto. O sorteio será realizado no dia 14 pela Caixa.

Com o intuito de fomentar os momentos de interação e diversão entre pais e filhos, o shopping Benfica promove a campanha “Papai passou, memorizou, ganhou”. Para participar é necessário ser maior de 18 anos, preencher um cadastro e participar de uma pesquisa. Feito isso, os participantes enfrentarão um desafio e quem cumprir a atividade poderá escolher um prêmio, serão mais de dois mil itens diversos. A ação ocorrerá dos dias 3 a 10 de agosto.

Dos dias 9 a 11 o estabelecimento também realizará uma programação especial para comemorar a data, com entrega de mimos, serviço de engraxate gratuito, apresentação musical e karaokê.

Para celebrar a data, o shopping Del Passeio realiza sorteio de 10 adegas com capacidade de 12 garrafas cada. Para concorrer, o consumidor precisa realizar R$ 100 em compras e trocar pelo cupom. A promoção é válida desde o dia 11 de julho até o dia 11 de agosto, o sorteio será dia 12. A expectativa do shopping é um incremento de 22% e de 18% no fluxo de clientes.

Os shoppings do grupo JCPM, RioMar Fortaleza e RioMAr Kennedy realizam promoções distintas para comemorar o dia dos pais. A expectativa é que o fluxo de vendas aumente em até 20% no período. A cada R$100 de compras, os consumidores poderão concorrer ao sorteio

O RioMAr Fortaleza realiza a campanha “Dia dos Pais RioMar” que sorteará uma viagem para a Turquia com acompanhante durante a final do Campeonato de Futebol Europeu de Interclubes em 2020. Durante a campanha todas as lojas do shopping participarão da promoção, exceto operações de entretenimento e serviços. A promoção é válida dos dias 03 a 18 de agosto, o sorteio acontecerá no dia 19.

Já o shopping RioMar Kennedy desenvolve a ação “Pai Conectado RioMar Kennedy” que irá sortear 3 IPhone XR e 03 relógios Apple Watch. De segunda a quinta, as trocas valem cupons em dobro, o sorteio será no dia 12.