Dia das crianças pode movimentar até R$ 153 milhões em Fortaleza; vote

Com uma expectativa similar a do ano passado, o Dia Das Crianças espera movimentar até R$ 153 milhões na Capital neste ano, segundo a pesquisa sobre Potencial de Consumo do Fortalezense para o Dia das Crianças, realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio Ceará), nesta terça-feira (8).

Menos propensos a gastar no dia das crianças, cerca 46,7% do fortalezenses optaram por não comprar presentes, enquanto 45,4% irão as compras. No entanto, 7,9% dos consumidores da Capital ainda estão indecisos. Entre a parcela dos que irão presentear, 31,5% irão comprar até dois presentes e 29,2% apenas um.

De acordo com Maurício Filizola, presidente da Fecomércio, mesmo com um menor quantitativo de pessoas presenteando na data, o valor de compra é maior.

"Mesmo com menos pessoas indo as compras, o valor individual é maior e ainda tem também um percentual de pessoas indecisas que é quase 8%. Isso mostra que até mesmo por ações dos empresários, organizando melhor as lojas, promovendo os produtos, alinhando preços, isso pode também fazer com que o número cresça", avalia.

De acordo com a pesquisa, o ticket médio de gastos é de R$ 191. Entre as formas de pagamento, os consumidores preferem o pagamento à vista (65%), seguido de cartão de crédito (34%) e cartão de débito (6,7%).

Locais de compra

Em relação ao local de compras, os shopping centers lideram com 37,7% de predominância, seguido de centros comerciais (28,3%), lojas de rua (24,9%) e camelos (13,7%).Entre os motivos que mais atraem os consumidores estão: promoções e descontos (50,2%), preços (38,8%) e qualidade dos produtos (22,2%)

Ainda segundo o levantamento, espera-se que o final de semana sejam os dias mais aquecidos para o comércio, cerca de 40% dos consumidores afirmaram não ter um dia certo para as compras, 30% apontam o sábado como o dia preferido e 9,% aponta a sexta-feira como melhor dia.

Presentes

Os brinquedos permanecem sendo a principal escolha entre os que vão presentear, 72,1% dos consumidores afirmaram que pretendem comprar algum. Logo em seguida, na lista das preferências estão: vestuários e acessórios (28,3%), calçados (5,8%), bicicletas (4,2%) e celulares e smartphones (3,5%).