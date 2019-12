Despesas pessoais elevam a inflação da RMF em novembro

A inflação da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) teve uma leve alta de 0,22% em novembro ante outubro, quando o índice registrava uma inflação de 0,04%. Além disso, a RMF continua com a maior elevação do País no acumulado ao ano, com variação de 3,68%. Os dados são da pesquisa Índice do Consumidor Amplo (IPCA), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (6).

De acordo com o IBGE, o avanço registrado no mês veio do grupo Despesas Pessoais, que apontou uma inflação de 2,46%, com destaque para o item recreação, com avanço de 9,04%. Outros segmentos que também contribuíram para o resultado foram: habitação (0,54%), alimentos e bebidas (0,24%) e Saúde e Cuidados Pessoais (0,12%).

Alimentação

Dentro do grupo alimentação, o maracujá foi o item que mais sofreu inflação em novembro, com taxa de 13,93%. Em seguida está a carne, com alta de 9,13% no corte contrafilé e 9,02% na alcatra. O produto tem ficado mais caro após o aumento das exportações de carnes pela China, que absorveu parte da produção brasileira e elevou o preço na fatia destinada ao consumo interno.

Na ponta oposta da lista, com variação negativa, ficaram: cebola (16,78%), batata-inglesa (15,56%), tubérculos, raízes e legumes (13,94%) e o tomate (12,77%).

País

Apesar do aumento, a inflação de Fortaleza ficou abaixo da média nacional, que teve um avanço de 0,51% no mês. No País, este é o menor resultado para um mês de novembro desde 2015, quando a taxa era de 1,01%. No País, a inflação acumula taxas de 3,27% em 12 meses e 3,12% no ano.

Em relação ao Nordeste, a RMF ocupa a terceira inflação mais alta no mês. A liderança do ranking foi de São Luís, com aumento de 1,05%, seguida de Salvador (0,23%). Com o resultado de novembro, a inflação da RMF avançou 3,75% em 12 meses.