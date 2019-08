Desemprego no Brasil cai em julho

A taxa de desocupação no País caiu de 12,5%, no trimestre de fevereiro a abril, para 11,8%, no trimestre encerrado em julho, atingindo 12,6 milhões de pessoas, segundo dados divulgados nesta sexta (30) pelo IGBE. Com isso, o número de desempregados recuou 4,6% em relação ao trimestre anterior, o que representa 609 mil pessoas a menos fora do mercado de trabalho. Em junho, a taxa de desocupação era de 12,0%.

Considerando apenas o trimestre de maio a julho, esta foi a segunda queda seguida da taxa de desocupação, que atingiu o pico em 2017 (12,8%). No mesmo trimestre do ano passado, a taxa de desocupação estava em 12,3%.

Já a população ocupada ficou em 93,6 milhões de pessoas e chegou ao maior número da série histórica, iniciada em 2012.

O contingente é 1,3% maior (mais 1,22 milhão de pessoas) do que em relação ao trimestre encerrado em abril e 2,4% superior (mais 2,22 milhões de pessoas) do que o trimestre finalizado em julho do ano passado.

Carteira assinada

Apesar do desemprego ainda elevado no país, o mercado de trabalho tem mostrado sinais de recuperação, ainda que puxada pelo aumento do trabalho informal e da subocupação.

O número de empregados no setor privado com carteira assinada (excluindo os trabalhadores domésticos) foi de 33,1 milhões de pessoas, ficando estável. Por outro lado, o número de empregados sem carteira assinada (11,7 milhões de pessoas) atingiu novo recorde, subindo 3,9% (mais 441 mil pessoas) frente ao trimestre anterior e 5,6% (mais 619 mil pessoas) em relação ao mesmo trimestre de 2018.

E o número de trabalhadores por conta própria (24,2 milhões) bateu novo recorde da série histórica e subiu nas duas comparações: 1,4% (mais 343 mil pessoas) frente ao trimestre anterior e 5,2% (mais 1,2 milhão de pessoas) frente ao mesmo período de 2018.

Renda

O rendimento médio real habitual (R$ 2.286) caiu 1,0% frente ao trimestre anterior e não teve variação significativa frente ao mesmo trimestre de 2018. Já a massa de rendimento real habitual (R$ 208,6 bilhões) ficou estável em relação ao trimestre anterior e cresceu 2,2% (mais R$ 4,5 bilhões) frente ao mesmo período de 2018.