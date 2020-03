Demandas contra bancos caem pelo segundo ano consecutivo

As demandas de clientes bancários registradas no Banco Central (BC) tiveram redução de 7,9% em 2019, na comparação com 2018, totalizando 178,2 mil registros. É o segundo ano consecutivo de queda. No ano anterior foram registrados 193,6 mil casos. Os resultados estão entre os destaques do Relatório de Ouvidorias 2019, divulgado nesta segunda-feira (16) pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

No sistema do BC são registrados pedidos de informações, denúncias e reclamações contra as instituições financeiras. O relatório também revelou que em 2019, os bancos registraram 250 milhões de atendimentos humanos, relacionados a todos os tipos de demandas: solicitações, transações, informações, cancelamentos e reclamações. O volume total desses atendimentos também caiu por dois anos consecutivos: queda de 21,2% em 2018 em relação a 2017, e redução de 5,3% no ano passado.

"A queda das demandas levadas ao Bacen é reflexo do aumento da resolutividade dos canais internos dos bancos, que estão empenhados em atender todas as solicitações dos clientes e reduzir ao máximo as reclamações", afirma Amaury Oliva, diretor de Autorregulação da Febraban.

Oliva ainda destaca que no ano passado, o índice de resolutividade de demandas no primeiro contato com os SACs (Serviço de Atendimento ao Consumidor) dos bancos chegou a 89%, um aumento de 4 pontos percentuais em relação a 2018. "Quando o cliente vê que a resolutividade é alta, é natural que se sinta atraído pelo canal interno do banco".