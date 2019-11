Demanda por cursos de aviação cresce no Ceará; conheça opções e preços

Com o incremento da malha aérea no Ceará, as escolas profissionalizantes que ofertam cursos na área de aviação civil viram a demanda crescer nos últimos anos. Em uma escola da Capital, a procura aumentou desde o início do hub da Air France-KLM e Gol em maio do ano passado. No Estado, há pelo menos três instituições com formação nessa área.

Além disso, a inauguração de rotas regulares em aeroportos do interior, como em Jericoacoara e Aracati, ambas no litoral oeste e leste, respectivamente, fizeram com que algumas instituições levassem os cursos de capacitação para cidades próximas aos terminais. A concessão do Aeroporto de Juazeiro do Norte também pode ampliar as oportunidades no Cariri.

É caso por exemplo da Interline Escola de Aviação Civil, com sede em Fortaleza. Segundo o diretor da escola, Rômulo Mesquita, a maior parte da equipe que trabalha atualmente em Aracati e Jeri foi formada pela Interline.

"Nós já fizemos cursos em Aracati, Mossoró, Jeri e Juazeiro do Norte. A gente quer inclusive fazer mais formações profissionais no interior por causa da demanda".

A Interline tem hoje seis cursos nessa área, incluindo o de agente de aeroporto, um dos mais procurados, comissário de bordo, atendimento de aeronaves e piloto comercial. Já a SAT, também na Capital, oferta oito cursos, entre eles o de mecânico de aviões, agente de aeroporto, comissário, entre outros. As duas escolas são exclusivas para esta área de aviação.

Há ainda outras, que além destes tipos de cursos, oferecem formações voltadas para o mercado de trabalho, como administração, por exemplo. É o caso da Escola Capacita, que há três meses tem capacitações na área de aviação.

"Atualmente nós temos o curso de agente de aeroporto e o curso de agente de limpeza de aeronaves em Fortaleza. Os nossos cursos de aviação têm 160 horas e ficam na faixa de R$ 150 a R$ 170, incluindo as apostilas", diz o coordenador pedagógico, Henrique Lima.

De acordo com ele, a procura pelos cursos tem sido crescente por conta, principalmente, dos preços mais acessíveis. "A Escola Capacita tem sido referência por causa dos preços. O projeto em si tem esse intuito de chamar os alunos de uma forma que fosse um curso viável financeiramente e que também não deixasse a qualidade de lado", acrescenta.

Preços

Com a quantidade crescente de cursos de capacitação, os preços variam de R$ 150 a R$ 550 para agente de aeroporto. De acordo com Rômulo Mesquita, da Interline, o valor depende do local das aulas.

"O curso, por exemplo, de agente de aeroporto, que pode ser realizado fora da sede oficial, em média quando levamos para o interior, é entre R$ 400 e R$ 550. Aqui em Fortaleza é mais barato porque não tem esses custos de deslocamento e este curso custa R$ 250".

Os cursos mais caros, que custam em média R$ 2.000, são os de comissário de bordo e de piloto nas escolas pesquisadas (SAT e Interline).