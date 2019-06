Demanda por crédito ao consumidor cai 5,7% em maio ante abril, afirma Boa Vista

A procura de consumidores por crédito no Brasil sofreu retração de 5,7% em maio em relação a abril, de acordo com dados da Boa Vista. No confronto com o quinto mês de 2018, no entanto, o indicador subiu 6,6%. Em 12 meses terminados em maio, a alta é de 4,8%, conforme nota da entidade.

Conforme a Boa Vista, houve queda tanto no segmento financeiro, de 6,7%, quanto no não financeiro, de 5%, em maio na comparação com abril.

A despeito do crescimento do indicador em 12 meses finalizados em maio, a trajetória mostra que a demanda por crédito não tem apresentado sinais de aceleração no ritmo de recuperação, de acordo com o levantamento.

Esse comportamento, explica a companhia, reflete o fraco crescimento da economia e o mercado de trabalho fragilizado por elevadas taxas de desocupação e subutilização da mão de obra.

A Boa Vista avalia que a deterioração do cenário econômico e a rápida queda da confiança nos últimos meses tende a deixar o consumidor mais cauteloso e, consequentemente limitando a demanda por crédito.