Demanda por ações da XP supera oferta em quase 10 vezes

A demanda pelas ações da XP Investimentos em sua oferta inicial de ações (IPO) na bolsa americana Nasdaq já supera em dez vezes a oferta, segundo apurou o jornal O Estado de São Paulo. Como a operação poderá a chegar a US$ 2,1 bilhões, considerando a colocação de um lote extra, já há ordens de aproximadamente US$ 20 bilhões pelos papéis da maior corretora brasileira.

O processo de formação do livro da oferta, quando os investidores e alocações serão definidos, será finalizado nesta terça-feira (10), quando a ação será precificada. A estreia da XP no pregão da Nasdaq será na quarta-feira (11).

Os investidores vêm tratando a XP como uma das poucas empresas de tecnologia de crescimento acelerado (fast-growing, no termo em inglês). A plataforma, porém, já tem resultado robusto, ao contrário de nomes mundialmente conhecidos como Uber, por exemplo. O crescimento de ativos sob sua custódia cresceu mais de 90% entre 2014 e 2018. Já o lucro, que acumulou R$ 699 milhões de janeiro a setembro deste ano, era de R$ 465 milhões em todo 2018, de R$ 424 milhões em 2017 e de R$ 244 milhões em 2016.

A oferta envolverá a venda de 72,51 milhões de ações classe A. Desse volume, 42.533.192 farão parte da oferta primária, aquela que injetará recursos no caixa da empresa. Outras 29.957.449 ações são da oferta secundária, que dão recursos aos sócios da empresa. Com o preço dos papéis alcançando o teto da faixa indicativa do prospecto, a XP estreia na Nasdaq com um valor de mercado de US$ 13,8 bilhões, ou quase R$ 60 bilhões. O valor da ação deve ficar entre US$ 22 e US$ 25.

Além de sócios executivos da XP, são vendedores na oferta os fundos General Atlantic e Dynamo. O Itaú Unibanco, que há pouco mais de dois anos adquiriu 49,9% das ações da XP, não venderá sua participação. O Itaú pagou cerca de R$ 6 bilhões por essa fatia, avaliando a companhia à época em R$ 12 bilhões. Em pouquíssimo tempo, viu o valor do investimento se multiplicar em cinco vezes. Após a oferta, o maior banco privado do País ficará com uma fatia de 46% da XP.

Com 1,5 milhão de clientes ativos, a XP nasceu no Rio de Janeiro em 2001 vendendo cursos para aqueles que tinham interesse em investir em ações. Hoje, a empresa têm R$ 350 bilhões sob custódia, receita de R$ 3,7 bilhões e lucro líquido de R$ 699 milhões de janeiro a setembro.