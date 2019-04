'Decon Viajante' promove mutirão de renegociação de dívidas em cinco cidades do Interior

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon), vai promover um mutirão de renegociação de dívidas em cinco cidades da região Centro-Sul do Ceará desta terça-feira (23) até sexta (26).

O projeto Decon Viajante vai percorrer Altaneira, Farias Brito, Cariús, Iguatu e Quixelô. Os atendimentos vão ser realizados sempre nas praças centrais de cada uma das cidades, em uma van do projeto.

Para realizar os atendimentos, o Decon conta com o apoio das Promotorias de Justiça das comarcas desses municípios.

Para participar, os consumidores precisam apresentar RG, CPF, comprovante de residência e todos os documentos ligados à reclamação, além de informar a disponibilidade financeira para pagamento. Na ocasião, eles também vão poder emitir documentos, registrar reclamações contra fornecedores de produtos e serviços, e realizar denúncias contra estabelecimentos que estejam descumprindo a lei.

Confira o calendário:

23/04 (terça-feira) – Altaneira (8h-14h)

24/04 (quarta-feira) – Farias Brito (8h-14h)

25/04 (quinta-feira) – Cariús (7h30-12h) e Iguatu (13h-17h)

26/04 (sexta-feira) – Quixelô (8h-14h)