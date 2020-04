Decon recomenda utilização obrigatória de máscaras em farmácias e serviços essenciais

Os estabelecimentos de comércio autorizados a funcionar, como farmácias, receberam uma recomendação da Ministério Público do Ceará (MPCE) para que todos os funcionários adotem medidas de segurança para combater a propagação do novo coronavírus. O pedido foi feito através do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon).

A medida visa, segundo o MPCE, "evitar a transmissão comunitária da COVID-19 e resguardar a saúde dos colaboradores e dos consumidores".

A recomendação vale para todos os empregados que estejam trabalhando em estabelecimentos que estiverem funcionando, em especial farmácias, supermercados, bancos e lotéricas. Com as medidas, todos funcionários devem utilizar máscaras.

Além disso, os estabelecimentos devem checar e seguir os protocolos de segurança determinados pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Os estabelecimentos devem verificar, regularmente, se os locais de trabalho estão limpos e higiênicos; limpar mesas, balcões, telefones e teclados com desinfetante; e colocar dispensadores para higienização das mãos em locais destacados no ambiente de trabalho.

O Decon também recomendou que as empresas exibam cartazes promovendo a lavagem das mãos, "assegurando que colaboradores e clientes tenham acesso a locais onde possam higienizar as mãos com água e sabão".