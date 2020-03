Decon apresenta ranking de reclamações de consumidores cearenses em 2019

Conforme ranking de reclamações de consumidores divulgado nesta segunda-feira (9), os serviços essenciais, como abastecimento de água, distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis, representam o setor com maior número de queixas, somando 1.379 reclamações durante o ano de 2019 no Ceará. As informações são do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon-CE).

Aparecem em segundo lugar, as reclamações sobre produtos, com 1.364 reclamações. Em seguida, estão os assuntos financeiros, com 1.217 queixas.

Direcionando o levantamento aos problemas reclamados, tem-se como principal constestação dos clientes cobranças indevidas ou abusivas, com 1.663 reclamações. Logo depois, estão os produtos adquiridos com vício ou defeito, por 964 vezes.

Empresas reclamadas

Em relação a reclamações feitas diretamente a empresas, o ranking tem como primeiro lugar a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), com 292 queixas. Outras 4.132 ocorrências colocam a Cagece ainda como a segunda em número de atendimentos aos consumidores.

A Cagece pontua que atende 1,8 milhão de clientes no Ceará e, em termos comparativos, o número de reclamações citadas no cadastro pode ser considerado um resultado aceitável tendo em vista o tipo de serviço prestado e a totalidade de clientes.

"A publicação mostra que, em 2019, foram realizados 4.132 atendimentos junto ao Decon-Ce, relacionados à Cagece. Desse total, apenas 292 viraram reclamações. Ou seja, trata-se de um resultado que destaca o caráter de resolutividade da Cagece junto aos clientes que procuram o órgão de proteção e defesa do consumidor", afirma em nota.

Logo atrás, aparece a Enel, com 273 reclamações fundamentadas, além de ser considerada com o maior número de atendimentos, com 4.450. Em nota, a Enel afirma que é a empresa com maior número de clientes no Ceará, e as reclamações registradas pelo Decon representam 0,006% do total de consumidores da distribuidora.

"A companhia informa que possui um atendimento personalizado, com dois atendentes fixos na sede do Decon, para responder todas as solicitações com mais rapidez. Esse número de reclamações se deve, em sua maioria, à mudança do sistema comercial da empresa, que passou por um processo de modernização no ano passado. Somente em 2019, a Enel investiu R$ 732 milhões no Ceará. Os investimentos foram destinados, principalmente, à modernização e automação da rede de energia no Estado", diz, em nota.

Levantamento de reclamações

A secretária-executiva do Decon, promotora de Justiça Liduina Martins, explica que as reclamações fundamentadas são publicadas anualmente pelo órgão para conhecimento da população e das próprias empresas.

"Mostramos quais foram os serviços e empresas mais demandadas nas reclamações fundamentadas. Apresentamos também a totalização de atendimentos do Decon. As reclamações fundamentadas dizem respeito a procedimentos que já foram concluídos, encerrados, arquivados. Já os atendimentos há casos que ainda está em aberto, sendo processados.