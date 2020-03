Decolar suspende venda de viagens com embarque até 15 de abril

A agência de viagens virtual Decolar suspendeu a venda de passagens aéreas e pacotes de viagem que tenham como data de embarque até o dia 15 de abril, devido aos impactos do coronavírus.

Quem pesquisar um voo ou pacote no site da empresa para os próximos dias verá uma mensagem informando que, por uma medida sanitária e "de acordo com as recomendações de organizações internacionais", as viagens estão comprometidas.

"Sabemos que viajar é importante para você, pedimos apenas a sua compreensão em esperar alguns dias", informa a mensagem no site da empresa.

Para quem já tem uma viagem comprada com a companhia, a Decolar afirma que a recomendação é que os pacotes sejam "preferencialmente remarcados, e não cancelados", e que as solicitações de clientes estão sendo tratadas individualmente.

Os consumidores com viagens marcadas para os próximos três dias e que estejam a mais de 24 horas do embarque têm prioridade nos canais de atendimento da empresa.