De produtos de beleza a medicamentos, Black Friday nas farmácias oferecem descontos de até 90%

Para deixar o período de descontos ainda mais completo, as redes de farmácias também entraram na Black Friday. Pague Menos, Drogasil e Extrafarma já oferecem descontos desde o início desta semana. Algumas delas estendem a oferta até o começo de dezembro. Entre as vantagens estão descontos em medicamentos, dermocosméticos e produtos de higiene, além de ofertas exclusivas em aplicativos.



Black Week

Promovendo a Black Week e a Black Friday, a rede de farmácias Pague Menos preparou esses dois momentos de ofertas com até 50% de descontos em diversas categorias e até 90% em medicamentos genéricos.

Durante a Black Week, os valores promocionais serão oferecidos entre os dias 22 e 28 de novembro. A cada dia, uma seção diferente da loja entrará em ofertas, desde os produtos de dermocosméticos a vitaminas e medicamentos livres de prescrição médica.

Já no dia da Black Friday, todas as categorias que entraram em promoção durante a Black Week voltarão a estar em desconto, além de outras ofertas. Neste ano, os descontos se estenderão do dia 29 de novembro a 2 de dezembro.

Ofertas no aplicativo



A rede de farmácias Drogasil promoveram descontos diferenciados para o período tanto em lojas físicas como nos aplicativos da empresa. Os descontos iniciaram no último dia 11 de novembro e segue até sexta-feira(29). As redes estão oferecendo ofertas por diárias, desse modo, o cliente poderá comprar produtos diferentes dentro da mesma categoria e ganhar um desconto em cada um dos itens.

Já no App da Drogasil, a rede vai oferecer descontos surpresa de até 60% em itens selecionados. Os descontos são acionados somente pelo aplicativo, e destinado sobre a conta diretamente no check-out da loja física ou App.

Até o inicio de dezembro

Durante esta semana até o dia 1º dezembro, todas as unidades da Extrafarma estarão com valores promocionais. Além dos descontos nos medicamentos, a empresa também terá ofertas em itens de higiene e beleza. Entre os destaques das promoções estão os dermocosméticos que terão seus preços até 70% menores.