De gelatos a hambúrgueres, cafeterias apostam em ofertas criativas na Black Friday

Os amantes de gelatos, cafés, chopps e hamburgueres poderão aproveitar promoções nesta sexta-feira (29), com a chegada da Black Friday, em Fortaleza. Estabelecimentos apostam em descontos de 50% na data ou ofertas em dobro na compra de algum produto.

Gelatos

A cafeteria Benévolo, que tem quatro unidades na Capital, realiza uma parceria com o Ifood na edição deste ano. Os consumidores poderão pedir, via aplicativo, gelatos nos sabores Ferrero Rocher ou Ninho com Óreo de R$ 29,90 por apenas R$ 1,00. O desconto será concedido nos potes de 250ml.

A oferta terá duração até os estoques de cupons estiverem disponíveis. Além disso, a taxa de entrega do produto será cobrada de acordo com a distância das viagens.

Bebidas

Outro estabelecimento que também apostará em ofertas para a Black Friday será o Imprensa Café. As bebidas terão desconto de 50% na sexta-feira (29), das 15h às 23h. No cardápio, os consumidores poderão encontrar opções como capuccino com borda de nutella, até bebidas alcoólicas à base de cafeína.

Além disso, shakes de diferentes sabores, sucos, sodas e chás também entram na promoção. “Quando lançamos esse tipo ação aqui no Imprensa Café, temos um bom faturamento. Como a Black Friday vem crescendo muito no Brasil, vimos uma ótima oportunidade trazer uma promoção diferente para os nossos clientes, focando no cardápio de bebidas que é um dos queridinhos da casa.”, afirma Eric Melo, gerente do Imprensa Café.

Hamburgueres e chopps

O Hard Rock Café também está com ofertas para a data. Na compra do The Big Cheeseburguer, que custa R$ R$48,90, o consumidor ganha outro gratuitamente.

“O hambúrguer é um dos mais pedidos da casa, está na nossa lista do TOP 3. É sempre um momento em que o comércio aquece e as pessoas ficam ávidas por promoções. Por isso não poderíamos ficar de fora sem lançarmos também promoções em nosso cardápio, que oferece opções de dar água na boca”, destaca Lauro Sobreira, diretor de eventos do local.

E quem gosta de um chopp como acompanhamento, o estabelecimento também realiza a mesma rodada grátis para quem comprar chopps de Heineken, no valor de R$ 13,50 e também de Amstel, que custa R$ 12,50. Na primeira compra, ganha outro chopp grátis.