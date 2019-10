De desconto no IPVA a ingressos para jogos; conheça app que inspira o novo 'Sua Nota Vale Dinheiro'

O programa desenvolvido no Rio Grande do Norte e que deve inspirar o novo "Sua Nota Vale Dinheiro", do governo cearense, troca notas fiscais por prêmios e vantagens, como ingressos para jogos de futebol, descontos no IPVA e até indica o preço mais barato dos combustíveis. A expectativa, segundo a secretária Fernanda Pacobahyba (Fazenda), é que o aplicativo seja lançado entre o meio de novembro e e dezembro pelo governador Camilo Santana.

O aplicativo faz a contagem de pontos acumulados ao longo do mês. Cada ponto corresponde a R$ 50. No entanto, o número máximo que se pode acumular em um mês é 50 pontos.

Uma nota fiscal dá direito a, no máximo, cinco pontos. Após o fim do mês, o contribuinte pode reservar ingressos de jogos de futebol, que valem três pontos, do mês seguinte. Outra vantagem é o desconto de 10% no IPVA.

Nota Potiguar é o nome programa e do aplicativo lançado pela Secretaria de Estado da Tributação (SET) em maio deste ano. Até agora, mais de 9,6 milhões de documentos fiscais foram cadastrados na campanha, que conta ainda com 130 instituições e 47,4 mil estabelecimentos. Já os usuários que optaram por colocar o CPF a cada compra (requisito para participar do programa) chega a mais de 185 mil.

Além de oferecer as vantagens, o programa auxilia o fisco a arrecadar mais, mapeando serviços e compras efetuadas dentro do Estado. Somente para o primeiro ano, a expectativa do governo potiguar é de arrecadar R$ 85 milhões.

Até o momento, a Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) do Ceará não confirmou se o programa deve seguir os mesmos moldes do utilizado pelo Rio Grande do Norte, mas a secretária informou que o convênio firmado entre os dois estados proporcionará o uso de aplicativo semelhante por cearenses.