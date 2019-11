De barrinhas a panetone, lojas de chocolate oferecem até 40% de desconto na Black Friday

As lojas de chocolate também entraram na Black Friday, tornando ainda mais completo o período de promoções que se tornou um dos mais aguardados no Brasil. Como outros segmentos, as marcas Cacau Show, Brasil Cacau e Kopenhagen não se restringiram somente à sexta-feira (29), mas aumentaram o período desde esta semana até o começo de dezembro. Com isso, os descontos também já estão voltados para a época natalina, em que os clientes poderão adquirir produtos como panetone, com menores preços.

Descontos em produtos de Natal

Realizando a Black Week, a Chocolates Brasil Cacau oferece até 20% de descontos durante a semana da Black Friday. A linha de Natal e lançamentos de 2019 estarão inclusos no período de promoções que vai até o dia 1º de dezembro.

Entre as ofertas estão os panetones Gato Mia, Duetto, cookie e o Pequetone (pedaços de panettone com gotas de chocolate ao leite, cobertos com chocolate). Os combos de natal também estarão em oferta, que contam com trufas, tabletes, Gato Mia e Dinda.

Confira os preços:

Panetone Gato Mia (950g) - de R$69,90 por R$55,92

Panetone Trufado Tradicional (750g) - de R$54,90 por R$43,92

Panetone Duetto (750g) - de R$54,90 por R$43,92

Pequetone (200g) - de R$32,90 por R$26,32

Panetone de Brigadeiro (670g) - de R$42,90 por R$34,32

Panetone de Churros (590 g) - de R$42,90 por R$34,92

Combo 1: (1 trufa sabor maracujá, 1 trufa de morango, 1 tablete de chocolate ao leite, 1 tablete de chocolate ao leite com crocante de castanha-de-caju , 4 minitrufas tradicionais) - de R$17,90 por R$ 14,32.

Combo 2 (1 trufa de chocolate branco, 1 trufa de chocolate 60% cacau, 2 trufas tradicionais cobertas com chocolate ao leite, 1 Gato Mia, 2 tabletes de chocolate ao leite)- de R$29,90 por R$23,92

Combo 3 (1 trufa de chocolate branco, 1 trufa de chocolate 60% cacau, 1 trufa tradicional de chocolate ao leite, 1 Dinda tradicional, 1 Gato Mia, 6 minitabletes de chocolate ao leite) - de R$39,90 por R$31,92

Bombons Natalinos- de R$29,90 por R$23,92

Magia de Natal - de R$29,90 por R$23,92

Bombons clássicos de Natal - de R$45,90 por R$36,72

Desejos Natalinos- de R$26,90 por R$21,52

Enfeite árvore de Natal - de R$9,90 por R$7,92

Crispies de chocolate ao leite - de R$19,90 por R$15,92

Cookie Panettone (150g) - de R$14,90 por R$11,92

Tablettone (90g) - de R$10,90 por R$8,72

Tabletes “Obrigado”, “Com Carinho” e “Feliz Natal” - de R$8,90 por R$ 7,12

Dinda Panettone - de R$10,90 por R$8,72

Papai Noel- de R$14,90 por R$11,92

Lançamento Tablete recheado diet - de R$11,90 por R$9,52

Delícias diet- de R$19,90 por R$ 15,92



Black Week

A Kopenhagen realiza a Black Week e oferece desde a última segunda-feira (25) descontos de 30% a 40% nos itens selecionados. A promoção se estende até o dia 1º de dezembro e é válida para todas as lojas físicas.

Os descontos de 30% são válidos para toda a linha Língua de Gato. Mas o abatimento no preço é aplicável apenas na primeira unidade comprada. Já os 40% serão válidos em minitrufas Língua de Gato tradicional e avelã, somente para pacotes com 300g e 500g. Os itens Língua de Gato da plataforma Soul Good também terão desconto de 30% na compra da primeira unidade.

A Cacau Show também oferece descontos de até 40% em diversos itens. Desde o dia 22, as lojas de todo o País estão com preços promocionais em diversos itens. Os descontos são válidos até o dia 1º de dezembro. Os tabletes de 20g (com exceção da linha zero) estarão custando R$1,99, informou a empresa.