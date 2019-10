De 1,43 bilhões necessários para reparos, estradas no Ceará receberam apenas R$ 117 milhões em 2019

Do total necessário para recuperar as rodovias no Ceará, foram investidos apenas 8,24% do valor esperado pelo Governo Federal. A estimativa faz parte de um relatório divulgado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), na última terça-feira (22).

A expectativa de valores para executar as obras, segundo a entidade, considerando manutenção e reconstrução de trecho danificados, é de R$ 1,43 bilhões. Contudo, do total de recursos autorizados pelo Governo Federal para infraestrutura rodoviária, especificamente no Ceará, em 2019, foram investidos 117,88 milhões.

Ainda que o dado represente 141,6% do que estava previsto no início deste ano para os reparos em rodovias, ele representa apenas 8,24% do que seria esperado para regularizar a situação das estradas no Estado segundo a CNT.

O Governo Federal tinha previsto investir R$ 83,25 milhões neste ano em rodovias cearenses, segundo a Confederação. A previsão faz parte de um estudo sobre 10 fatos revelados pela pesquisa CNT de Rodovias 2019 no Ceará.

Acidentes

Já o prejuízo gerado por acidentes nas estradas no Ceará, em 2018, foi de R$ 272,89 milhões. No período em questão, o Governo Federal investiu um valor menor do que o previsto em 2019.

No ano passado, segundo dados da CNT, foram destinados R$ 75,05 milhões com obras de infraestrutura rodoviária de transporte no Estado.