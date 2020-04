CVC contrata Banco Itaú BBA para avaliar capitalização

A CVC Brasil contratou o banco Itaú BBA para avaliar uma possível capitalização a fim de fortalecer seu balanço quando a economia voltar a se recuperar após a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Em fato relevante, a operadora e agência de viagens disse que o objetivo é avaliar as alternativas, a estrutura e o montante da capitalização. "Vale ressaltar que a capitalização ainda está sob análise e permanece sujeita às condições de mercado, bem como às aprovações societárias aplicáveis", disse a companhia, relembrando seu plano de preservação de caixa anunciado no dia 23 de março passado.