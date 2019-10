Custo para construir no Ceará sobe 0,69% em setembro

O custo para construir no Ceará subiu 0,69% em setembro, passando de R$ 1.052,15 para R$ 1.059,45 o valor médio necessário por metro quadrado (m²). No ano, o Estado acumula alta de 2,32%, segundo o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi), divulgado esta quarta-feira (09) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado foi influenciado principalmente pela alta no componente de material, cujos custos subiram 0,94% na passagem de agosto para setembro. Em menor escala (0,37%), a mão-de-obra também contribuiu para a elevação no Estado.

Em setembro, a variação local foi a mais alta do Nordeste em um mês e a quinta do País, perdendo apenas para Amazonas, cujos custos crescentam na ordem de 3,54%, Mato Grosso do Sul (1,73%), Rio de Janeiro (1,68%) e Minas Gerais (0,80%). A média do Brasil ficou em 0,37%.

Apesar disso, o Ceará tem um dos custos para construir mais baratos do País: é o sexto colocado em ordem ascendente. Apenas Espírito Santo (R$ 1.49,71), Pernambuco (R$ 1.039,94), Alagoas (R$ 1.039,63), Rio Grande do Norte (R$ 1.36,33) e Sergipe (R$ 989,03) possuem custos menores que o cearense.