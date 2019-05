Custo de IPO no Brasil é metade que nos Estados Unidos

Os custos relacionados à abertura de empresas no mercado de ações (IPOs) no Brasil são, em média, metade dos EUA. De acordo com estudo da PwC Brasil com dados da Bolsa de Valores brasileira, a B3, o percentual dos recursos captados variam, em média, entre 4% e 11,7% nos Estados Unidos, enquanto no Brasil esse percentual varia entre 2,5% a 5,6%.

De acordo com Kieran McManus, sócio da consultoria da PwC Brasil, foram analisados dados de IPOs Brasileiros no período de janeiro a 2004 a abril de 2018. “Além disso, entrevistamos dezenas de CFOs e profissionais da área de relacionamento com investidores de companhias de capital aberto”, afirma.

McManus explica que a base utilizada para a comparação foi uma pesquisa também feita pela PwC nos EUA sobre o mercado de capitais norte-americano. “Nesse período de janeiro de 2004 a abril de 2018, foram 182 IPOs de empresas brasileiras, sendo que 97% das ofertas ocorreu no Brasil”, completa.

O estudo revela, ainda, que o Brasil também apresenta custos menores para a manutenção de uma empresa de capital aberto. 75% dos CFOs de empresas listadas no Brasil afirmam que os custos recorrentes de uma companhia aberta são menores ou equivalentes às expectativas iniciais. Nos mercado norte-americano, entretanto, essa porcentagem é de apenas 50%.

“Os dados desse estudo mostram que o processo de listagem no Brasil é extremamente competitivo”, comenta Felipe Paiva, diretor de Relacionamento com Clientes-Brasil da B3. O diretor afirma, ainda, que a B3 busca a proteção de investidores para atingir a meta de desenvolvimento do mercado de capitais.