Custo da construção cai 0,29% no Ceará em junho

O Ceará registra o menor custo da construção na região Nordeste em junho, com deflação de 0,29%. O valor médio para construir um metro quadrado foi da ordem de R$ 1037,82, segundo os dados da pesquisa Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Entre os estados do Nordeste, Pernambuco liderou o ranking, com variação de 2,37%, seguido do Maranhão 0,55% e Bahia 0,42%. Na ponta oposta, o Ceará apresentou a menor taxa do mês, seguido de Alagoas (-0,24%) e Sergipe (-0,19%).

Com o resultado de maio, o Ceará acumula nos últimos 12 meses uma inflação de 2,11% e no ano 0,23%.

Na média nacional, o índice subiu 0,35% em junho, após uma elevação de 0,11% em maio. No ano de 2019, o índice acumulado ficou em 1,97%. A taxa acumulada em 12 meses foi de 4,25%.

Segundo o IBGE, o custo nacional da construção alcançou R$ 1.135 88 por metro quadrado em junho, acima dos R$ 1.131,89 por metro quadrado registrados em maio. A parcela dos materiais teve aumento de 0,45%, enquanto o custo da mão de obra subiu 0,24%.