Cursos de educação financeira são oferecidos para crianças de escolas públicas do Ceará

Aprender conteúdos relacionados à educação financeira de uma maneira leve e divertida, interagindo com professores e familiares é o principal objetivo traçado pelo Instituto Brasil Solidário, que realiza o Projeto Jogos de Educação Financeira em diversas instituições de ensino do país. No Ceará, vários municípios, incluindo Fortaleza, estão participando das ações, que acontecerão durante toda esta semana, até o próximo domingo (26).

Beberibe, Pindoretama, Cascavel, Ubajara, Tianguá, Sobral, Tamboril e Crateús estão promovendo o evento. Na capital, ele ocorrerá na Escola Municipal Imaculada Conceição, que atende a mais de 300 alunos do 1º ao 5º ano. A maioria é residente das comunidades “Babilônia”, “Gereba” e “Beco do Boi”, no bairro Passaré.

Educadores confirmaram participação na Semana Nacional de Educação Financeira e estão preparando uma manhã com rodada de jogos para todas as turmas da escola, nesta quinta-feira (23), contando com a presença da equipe do Instituto Brasil Solidário, que estará ajudando na mediação das atividades realizadas.

A diretora da Escola Municipal Imaculada Conceição, Michele Martins, diz que os alunos já estão participando ativamente das ações do projeto e que o conhecimento adquirido em meio as atividades lúdicas com os jogos educativos levará as crianças a um caminho aberto para muitas oportunidades.

“O que mais me chamou atenção no projeto, é podermos falar de um tema tão importante, com um material que já atende alunos a partir do 1ª ano do ensino fundamental. Nós sabemos que a educação financeira não é coisa só de adulto, precisa ser trabalhada desde essa primeira fase de formação dos estudantes, por isso, o entusiasmo de contar com esse material já chegou até nos pais dos alunos, que estão muito motivados a colocar em prática todo o aprendizado visto na escola, nossa expectativa é poder contribuir e preparar cidadãos mais conscientes, mais generosos e com mais capacidade de pensar e agir de forma mais sustentável”, ressaltou.

Novo olhar

Por meio do treinamento gratuito para os educadores das redes de ensino estaduais e municipais, podendo ser trabalhado desde o ensino fundamental I, com crianças a partir de seis anos de idade, o Projeto Jogos de Educação Financeira, oferta a oportunidade de construção de um novo olhar acerca de como podemos ser melhores na matemática do dia a dia.



Com formatos direcionados para cada idade e etapa escolar, o projeto foi desenvolvido alinhado à Nova Base Nacional Comum Curricular e tem certificação pela Estratégia Nacional de Educação Financeira (Enef). Na fase de expansão, também foi criado um portal na internet reunindo tudo sobre os jogos, além de vídeos, tutoriais, dicas sobre finanças e planos de aula.