Curso sobre gerenciamento de carreira abre inscrições

Como (re) começar uma carreira? Qual o próximo passo depois de concluir a faculdade? Como iniciar a vida profissional em um mercado tão concorrido? Estas são perguntas comuns entre universitários e recém-formados em busca de um caminho na profissão. É preciso avaliar cenários, fazer escolhas e decidir o que é melhor para si. Foi pensando nestes públicos que a empresa Plano Vital Cursos lançou um curso completamente voltado a responder essas questões e auxiliar os profissionais a alavancar a carreira.

Isis Vital, administradora da empresa, explica que a ideia surgiu em uma conversa com Lennon Vaconcelos, residente de Medicina e parceiro dela no negócio, sobre a dificuldade de recém-formados em conquistar espaço no mercado. “Quando terminamos a faculdade para fazer carreira profissional, percebemos o quanto era difícil”, observa. Para a empreendedora, a falta de conhecimento trouxe muitos prejuízos para si, que poderiam ter sido evitados se ela tivesse recebido orientação correta na época.

“Nos primeiros anos, eu paguei tanto imposto sem necessidade, sem saber que poderia mudar de pessoa física para jurídica, por exemplo. E algumas dessas dicas nós vamos dar no curso, para evitar que os profissionais tenham problemas maiores”, afirma.

Inscrições

O curso é on-line e contempla áreas de Marketing, Gestão, Contabilidade e Legislação, em uma plataforma com videoaulas, chat, blogs, exercícios e apostilas. Temas como, gestão de pessoas, gestão de negócios, gestão de tempo, marketing pessoal, planejamento financeiro, legislação tributária, legislação trabalhista, orientação para desenvolver um bom currículo e cenário econômico mundial estão no programa de conteúdo.

Isis Vital e Lennon Vasconcelos, idealizadores do Plano Vital Curso.

De acordo com os organizadores, o corpo docente é formado por professores mestres e doutores das Universidades Federal de Pernambuco (UFPE), Federal do Ceará (UFC) e Estadual do Ceará (UECE), que estarão disponíveis para tirar dúvidas dos alunos. O curso será realizado em dez dias, mas o material ficará disponível durante um ano na plataforma. As aulas começam dia 14/02. Os interessados podem fazer cadastro pelo WhatsApp (85) 9 94331796 e Instagram @planovitalcursos.

Conteúdo do curso

Gestão

. Como gerir minha carreira?

. Gestão de tempo;

. Gestão de pessoas;

. Gestão de negócios.

Marketing

. Marketing pessoal;

. Construção de marca e valor;

. Reconhecimento de mercado;

. Atrair, vender e lucrar.

Legislação

. Tributária;

. Trabalhista;

. Empresarial;

. Responsabilidade civil.

Economia

. Cenário econômico mundial;

. Fluxo de caixa;

. Valor presente líquido;

. Formação de preços.

