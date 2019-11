Cumbuco deve ganhar hotel da rede Selina; já são 4 unidades em negociação no Ceará

A rede Selina decidiu aumentar de três para quatro o número de hotéis que pretende abrir no Ceará. Dessa vez, a Praia do Cumbuco, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), entrou para a lista que já tem Fortaleza, Jericoacoara e Canoa Quebrada.

De acordo com a diretora executiva da rede no Brasil, Flávia Lorenzetti, as negociações estão avançadas para as unidades cearenses.

"Eu estou com as negociações avançadas em Fortaleza, Jeri e Cumbuco. Na verdade, a gente está bem animado com todo o Estado. O Ceará vai ser o nosso pontapé no Nordeste. A gente teve uma pessoa do nosso time de expansão no Ceará reforçando essa abertura por novos contratos então devemos finalizar isso em breve", explica.

A rede Selina está presente em cerca de 16 países, como Argentina, Panamá, Colômbia, Reino Unido, Grécia, Peru, entre outros. No Brasil, a empresa já tem cinco unidades, sendo dois hotéis em São Paulo (SP), um no Rio de Janeiro (RJ), um em Paraty (RJ) e outro em Florianópolis (SC).

A diretora executiva diz que houve acréscimo de uma unidade porque as oportunidades apareceram para a rede no Estado.

"São oportunidades muito boas, e o aluguel acaba ficando bom. Então a gente consegue reavaliar dentro do nosso plano que está traçado, mas não está engessado. Cumbuco a gente estava conversando há algum tempo, mas ainda não tinha chegado a nenhuma contestação se valeria ou não a pena".

Lorenzetti diz ainda que são necessários entre dois a quatro meses para transformar uma propriedade em um hotel da rede.

"Ainda não temos um número global de investimento no Ceará porque depende da propriedade, depende do tamanho de cama, se a propriedade está muito mais nova ou não. Normalmente o nosso investimento é de US$ 1,5 mil por cama. É uma base que eu tenho, mas depende das condições do prédio".

De acordo com ela, a previsão é que a unidade de Fortaleza tenha até 250 camas. O tamanho das outras unidades deve seguir o padrão do hotel da Capital. "A gente começa sempre no mínimo com 150 camas para poder viabilizar o projeto. As unidades do Ceará teriam basicamente o mesmo tamanho".

Vagas de trabalho

Apesar de não ter iniciado contratações no Ceará, Lorenzetti diz que a ideia é abrir até 80 vagas de trabalho nas quatro unidades. "Ainda não estamos contratando. Assim que a gente fechar o primeiro contrato começamos o processo seletivo de gerente geral e depois a mão de obra profissional", explica.

Segundo ela, há cargos para todos os níveis, do operacional ao administrativo do hotel. "Então eu devo ter desde vagas que pagam de R$ 1.500 até R$ 6 mil".