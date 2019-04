Critérios para analisar antes de abrir o próprio negócio; veja dicas

Antes de abrir um negócio, o empreendedor precisa criar um planejamento do seu negócio, no qual inclui definir o seu público-alvo a fim de entender quem são seus clientes e como atraí-los a consumir seu produto ou serviço, de acordo Alice Mesquita, analista do Sebrae Ceará.

Através de um plano de negócio, o empresário poderá criar estratégicas para expandir sua empresa, definindo qual será o seu modelo de venda, além de ampliar sua comunicação com sócios, fornecedores e outros públicos que estão no entorno da empresa.

Entenda mais detalhes:

Circuito do Empreendedor do Ceará

Com o intuito de estimular o espírito empreendedor, apresentar histórias inspiradoras e encorajar o desenvolvimento de ideias inovadoras e criativas, durante o mês de abril o Sistema Verdes Mares criou o Circuito de Empreendedorismo do Ceará, uma experiência que levará para dentro de empresas cearenses, jovens e adultos que que têm sede de conhecimentos do mundo dos negócios.