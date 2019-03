Criação de consórcio de estados do Nordeste vai permitir compras conjuntas e intercâmbio estudantil

O acordo de criação do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste, que firma parceria entre os estados nordestinos para investimentos compartilhados, foi assinado pelo governador Camilo Santana e outros chefes do Executivo Estadual do Nordeste nesta quinta-feira (14). Para o governo do Estado, com o consórcio, "os estados passam a ter mais força em negociações financeiras". Com o acordo fica permitida a realização de intercâmbio entre estudantes, criação de fundos e compras em conjunto, entre outras ações.

A criação do modelo ocorreu durante a segunda edição do Fórum de Governadores do Nordeste, no Palácio dos Leões, em São Luís, no Maranhão. O primeiro presidente é o governador da Bahia, Rui Costa.

“O Fórum de Governadores do Nordeste tem se consolidado como um momento importante de se discutir e avaliar o momento político do Brasil e fortalecer as políticas públicas para o País e o Nordeste dentro daquilo que é consenso. Este consórcio chega também para nos fortalecer e unificar ainda mais a região”, destacou Camilo.

Compras conjuntas e intercâmbio

A união dos estados permite que as unidades federativas envolvidas realizem compras conjuntas com o objetivo de reduzir os custos. Da mesma forma, a venda de produtos pode ser trabalhada em união.

Fica permitido ainda a realização de intercâmbios estudantis, projetos conjuntos de infraestrutura, parques industriais e tecnológicos interestaduais, criação de fundos para financiar investimentos e troca de tecnologia e conhecimento, entre outras ações.

O grupo ainda definiu manter diálogo com os 153 deputados federais e 27 senadores que representam os nove estados “para que não haja retrocesso quanto a mecanismos essenciais para o desenvolvimento regional, a exemplo do Banco do Nordeste, a Chesf e Sudene”, informou o governo do Ceará.

Além de Camilo Santana, estiveram presentes os governadores Paulo Câmara (PE), Rui Costa (BA), Fátima Bezerra (RN), Wellington Dias (PI), João Azevedo (PB) e Belivaldo Chagas (SE). O vice-governador de Alagoas, Luciano Barbosa, representou Renan Filho, chefe do Executivo.