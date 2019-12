Cresce disposição pelo 'autopresente' neste Natal

Segundo pesquisas de intenção de compras, no final deste ano cresceu a disposição do consumidor pelo chamado "autopresente". De acordo com a pesquisa da Social Miner, que monitora dados de consumo do varejo, 35% das pessoas dizem que irão se presentear, índice superior à compra de presente para o pai, por exemplo, que representa 33,8%.

A mãe, o cônjuge e o filho são os primeiros da lista de intenção, com 59,9%, 57,8% e 48%, respectivamente. Outra pesquisa mostra que 6 em cada 10 brasileiros escolherão presentes a si mesmos, alta de 11 pontos percentuais na comparação com 2018. A expectativa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do SPC Brasil é que sejam 101,6 milhões de pessoas, que podem movimentar R$ 36,7 bilhões.

Entre os adeptos do autopresente, 51% afirmam que o fazem por necessidade de algum produto e 30% justificam ser uma recompensa por terem trabalhado muito em 2019. O resto admite que é um pretexto ao consumo.

"O autopresente é consequência natural e acontece na medida em que as pessoas se sentem mais seguras, com a sua renda, o parcelamento e a queda da inflação", diz Claudio Felisoni Angelo, presidente do Ibevar (Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo). Ele diz que o movimento é comum após "períodos de muitas agruras".

Os itens mais desejados para o autoagrado são roupas (55%), calçados (31%), perfumes e cosméticos (27%), smartphones (17%), acessórios (14%) e livros (11%). Outro apontamento para este ano é que os preços tenham menos peso na hora da escolha. Isso porque aumentou o tíquete médio e os itens da lista de preferência estão com valores mais baixos na comparação com o ano passado.

No ecommerce, que espera faturar R$ 11,8 bilhões, a ABComm, associação do setor, estima alta de 18%, com tíquete médio de R$ 310.