Credores aprovam recuperação judicial do grupo Rabelo

O plano de recuperação judicial da empresa varejista de eletrodomésticos Rabelo foi aprovada hoje (21) em assembleia geral de credores do grupo, A ata da reunião será avaliada por um juiz da 2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falência do Fórum Clóvis Beviláqua para o plano comece a vigorar a partir da homologação.

A empresa estava em processo de recuperação judicial desde 2017 e precisa do acordo de três classes de credores: trabalhistas, pequenas e médias empresas, e quirografários (fornecedores). As informações foram confirmadas pelo administrador judicial do processo, Martônio Coelho, que assegurou a conformidade do processo.

Segundo Coelho, o plano de recuperação inclui condições como a garantia de que o Grupo Rabelo quitará dívidas trabalhistas de até R$ 50 mil dentro do prazo de 30 dias após a homologação. Outras dívidas menores terão outras condições de pagamento, conforme estabelecido em reunião.

A partir da homologação do plano de recuperação, todas as dívidas anteriores ao pedido deverão ser pagas nos moldes estabelecidos na reunião desta sexta e descritos na ata. A assembleia de credores foi realizada no hotel Luzeiros.