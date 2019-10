Crédito imobiliário soma R$ 7,59 bi em setembro

A Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip) divulgou os dados de financiamento de imóveis com recursos da poupança no mês de setembro. O volume chegou a R$ 7,59 bilhões, maior valor mensal desde maio de 2015. O valor é 13,2% maior que o de agosto e 54,5% maior que o de setembro de 2018.



No acumulado deste ano, já foram aplicados R$ 54,7 bilhões no financiamento para aquisição e construção de imóveis, segundo a Abecip, crescimento de 34,1% na comparação com o ano passado. Em 12 meses, o valor chega a R$ 71,3%, alta de 39% na comparação com o período anterior.



Em setembro, foram financiados 27,2 mil imóveis, 3% a mais que em agosto e 31,5% acima do número de setembro de 2018. De acordo com a Abecip, foi o melhor resultado mensal desde setembro de 2015, e o melhor de 2019. No acumulado desde o início do ano, são 207,7 mil imóveis financiados, alta de 28,1%.



A captação da poupança em setembro ficou positiva em R$ 8,09 bilhões, mas o resultado acumulado no ano ainda é negativo em R$ 3,09 bilhões.



Em relação ao ranking de bancos, a Caixa aparece em primeiro no ano, com R$ 17,178 bilhões, seguido de Bradesco, com R$ 13,28 bilhões, Itaú Unibanco, com R$ 11,562 bilhões, e Santander, com R$ 8,721 bilhões.